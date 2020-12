Rocker sigtet for at indsmugle og sælge 125 kilo amfetamin

I maj fandt politiet 62 kilo amfetamin hos et par på Midtsjælland. Siden er flere rockere blevet sigtet.

Et fuldgyldigt rockermedlem er blevet sigtet for indsmugling og salg af 125 kilo amfetamin.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Politiinspektør Kim Kliver fortæller til Ritzau, at rockermedlemmet er blevet anholdt og varetægtsfængslet for nylig.

Som del af efterforskningen indgår også en sag om afpresning og distribution af flere kilo kokain.

I alt er otte personer blevet anholdt og varetægtsfængslet, heraf to fuldgyldige rockere og to sympatisører. De øvrige er en mand og tre yngre kvinder, hvoraf den ene kvinde er blevet løsladt.

Anholdelserne og fængslingerne er sket siden 12. maj, hvor politiet fandt 62 kilo amfetamin hos et yngre par på Midtsjælland. Parret er blandt de sigtede i sagen.

Politiinspektør Kim Kliver vil ikke komme nærmere ind på, hvad de forskellige i sagen er sigtet for, men fortæller, at de har forskellige roller.

Kim Kliver siger, at det er vigtigt for politiet at signalere, at man godt kan slå hul på det ellers lukkede rockermiljø.

- Vores opfattelse er, at vores efterforskning med de i alt otte anholdelser – hvoraf flere er med tæt tilknytning til rockermiljøet – vidner om, at vi kan godt efterforske mod de her miljøer, siger han og fortæller videre:

- Ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er det en rigtig stor sag, og vi er rigtigt tilfredse med, at vi har beslaglagt så stor en mængde.

Politiet efterforsker fortsat sagen og udelukker ikke, at flere kan blive anholdt.

