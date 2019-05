Rockerveteran skal ikke tilbage til livstidsstraf

Tidligere rocker Jørgen "Fehår" Rinke får tre års fængsel for hashhandel. Livstidsdom genaktiveres ikke.

Rockerveteranen Jørgen "Fehår" Rinke slipper for at skulle genindsættes til sin livstidsstraf i en sag om omfattende hashhandel på Christiania.

Det har Østre Landsret tirsdag eftermiddag afgjort.

Det tidligere medlem af Hells Angels blev af Højesteret tilbage i 1998 idømt en livstidsstraf for drabet på bandidosrockeren Uffe Larsen begået to år tidligere under Den Store Nordiske Rockerkrig.

Han blev også dømt for en række drabsforsøg.

I 2013 blev Fehår prøveløsladt efter 17 år bag tremmer.

Men på fri fod har han været en del af den organiserede hashhandel på Christiania. Københavns Byret kom sidste sommer frem til, at han derfor skulle genindsættes til sin livstidsstraf, men Østre Landsret er gået en anden vej.

I stedet idømmes Jørgen "Fehår" Rinke tre års fængsel.

Østre Landsrets afgørelse blev modtaget med nærmest jubel i den tætpakkede retssal 11.

Enkelte af Fehårs pårørende brød ud i gråd af ren lettelse, ligesom flere begyndte at huje og klappe.

- Det gemmer I til bagefter, lød det prompte fra retsformanden.

Og efter retsmødet kulminerede lettelsen med omfavnelser og "high fives" til højre og venstre, ligesom den 57-årige gav et ordentligt bjørnekram til sin forsvarer, advokat Peter Secher.

- Jeg er meget lettet, siger forsvarsadvokaten.

- Meningen med, at man har to instanser er, at man kan få sin afprøvet sin sag på ny, hvis du synes, det er gået talt i byretten. Og det her viser jo bare, at systemet virker.

Et fuldgyldigt medlem af Hells Angels har også fået ændret sin dom. Han fik fire års fængsel i byretten for sin rolle i hashligaen, men han er tirsdag blevet frikendt.

- Fra starten har han bedyret sin uskyld. Det eneste, det bygger på, er en samtale, som han har haft en god forklaring på, siger hans forsvarer, advokat Anders Schønnemann.

Manden vil nu søge erstatning for uberettiget varetægtsfængsling.

Både Jørgen "Fehår" Rinke og den medtiltalte er nu frie mænd.

