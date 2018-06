Røgforgiftet mand dør efter genoplivning

I sidste uge udbrød der brand i en lejlighed i Kolding. Nu har en mand mistet livet.

En koldingenser i 30erne mistede livet i weekenden, efter at han i sidste uge blev reddet ud af en brændende lejlighed.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til JydskeVestkysten.

Manden blev indlagt med røgforgiftning, og det er ifølge politiet årsagen til, at han døde.

Det var i en lejlighed i Helligkorsgade i Kolding, at branden brød ud. Da manden blev fundet, var han livløs.

Det lykkedes dog at genoplive manden, inden at han blev fragtet til et hospital, skriver JydskeVestkysten.

Det fremgår ikke, om de pårørende er blevet underrettet.

Helligkorsgade ligger i den centrale del af Kolding.

/ritzau/