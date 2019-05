Røverisigtet stak af fra fængsling - var på flugt i måneder

Retten i Randers skal fredag fremstille mand på ny. For 10. december lykkedes det ham at flygte fra politiet.

I december valgte Retten i Randers at varetægtsfængsle en ung mand for et røveri mod en slikbutik.

Men da politiet skulle køre ham til arresten i Hobro, gik det galt. Det lykkedes teenageren, der i dag er 19 år, at stikke af fra politiet. Han stak af i Hobro, da politiet skulle følge ham det sidste stykke til arresten.

Den 19-årige nåede helt til Tyskland, og flugten varede i flere måneder, før han blev anholdt af tysk politi i marts.

Nu er han blevet udleveret til Danmark, og Retten i Randers vil fredag klokken 13.30 stille ham for en dommer på ny, oplyser Østjyllands Politi.

Den 19-årige mand er mistænkt for sammen med en anden mand at have røvet slikbutikken Sukkertoppen i Randers. Den anden mand har ikke været på flugt. Han sidder stadig varetægtsfængslet.

Ifølge Randers Amts Avis blev personalet ved røveriet truet med en kniv, og røverne fik udleveret et mindre kontantbeløb.

/ritzau/