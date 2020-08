Røg fra brand generer borgere i Nyborg

Folk på campingplads og andre steder i et område af Nyborg bliver opfordret til at søge ly for røg.

En vej spærres af og folk advares om røg i forbindelse med en brand, som tirsdag ved middagstid er opstået hos Fortum i Nyborg.

Branden er kommet under kontrol på virksomheden, som behandler affald. Ingen meldes at være kommet til skade, oplyser Fyns Politi.

Folk i et område, som blandt andet omfattede Nyborg Strandcamping, blev opfordret til at søge indendørs.

Ifølge de første meldinger opstod branden i noget "oplagret materiale" udendørs, har politiet oplyst.

- Selv om der ikke er synlig røg, så bliv indenfor. Særligt hvis der lugter af svovl er det vigtigt, lyder opfordringen fra politiet omkring klokken 13.

Som led i indsatsen har politiet spærret for trafik på Slipshavnvej.

/ritzau/