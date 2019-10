Røg fra brand i Børkop kan ses 46 kilometer væk

Voldsom brand i haller i industrikvarter har bredt sig hurtigt. Myndigheder advarer mod katastrofeturister.

Røgen fra en brand i Børkop syd for Vejle kan tirsdag eftermiddag ses mange kilometer væk, rapporterer TV2 Syd.

Branden er opstået i nogle haller i Børkop. Røgen kan ses så langt væk som i Haderslev, hvilket er 46 kilometer væk.

Slukningsarbejdet ventes at stå på i mange timer, lyder det fra Sydøstjyllands Politi, som har bedt folk om at give plads til brandfolkene.

Ingen personer er kommet noget til, oplyser Lars Grønlund, politiets vagtchef, til Ritzau.

Røgen er ligefrem blevet en attraktion for nysgerrige mennesker. Folk opfordres af beredskabet til at lade være med at lege katastrofeturist.

Branden går ud over HP Schou Værktøjs haller, skriver fyens.dk

/ritzau/