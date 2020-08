Rugemor nægter at have svindlet par for 459.000 kroner

En kvinde, der kontaktede tre par, som manglede en rugemor, nægter sig skyldig i anklager om bedrageri.

En kvinde er tiltalt for at have svindlet tre par, der inderligt ønskede at blive forældre.

Med hvert par indgik hun aftaler om at være rugemor for dem, selv om hun slet ikke havde viljen til det. Det mener i hvert fald anklagemyndigheden.

- Anklagemyndigheden skal bevise, at kvinden ikke havde intention om at blive rugemor for parrene, siger specialanklager Anja Liin.

Ved Retten i Roskilde nægter kvinden sig mandag skyldig i anklagerne, der omfatter groft bedrageri for samlet 459.000 kroner og dokumentfalsk.

På trods af det varme sommervejr er den slanke kvinde med kortklippet sort hår mandag klædt i sort fra top til tå, da hun møder i retten i langærmet kjole, strømpebukser og stiletter.

Det eneste, der bryder med det sorte outfit, er de lange rødlakerede negle.

Hendes forsvarer, Rasmus Sølberg, oplyser, at hun ikke udtaler sig om sagen i dag. Det kan dog være, hun afgiver forklaring en af de øvrige retsdage.

- Det er noget, vi tager stilling til hen ad vejen, sagde forsvareren.

Sagen omhandler begivenheder flere år tilbage. I 2016 fik kvinden kontakt til parrene, og hun rejste i maj samme år til den nordlige del af Cypern for at få lagt æg op.

Hun fik det gjort to gange - for to forskellige par, der ikke vidste, at kvinden også havde kontaktet andre.

Til det ene par sagde hun efterfølgende, at ægopsætningen ikke havde ført til noget. Til det andet fortalte hun først, at hun var gravid for efterfølgende at give det håbefulde par den nedslående besked, at hun havde tabt barnet.

Men det havde hun tilsyneladende ikke. I december fødte hun tvillinger, og en faderskabstest har efterfølgende vist, at manden i det ene par er far til pigerne.

Selv om denne retssag omhandler groft bedrageri, fordi kvinden blandt andet skulle have fået parrene til at betale langt flere penge, end fertilitetsbehandlingen egentlig kostede, gør omstændighederne sagen særlig.

- Det, der gør denne her sag speciel, er, at det på papiret er en bedragerisag på kroner og øre, men der er virkelig mange følelser involveret, sagde specialanklager Anja Liin.

Sagen behandles over fire dage. Der ventes dom i sagen 28. august.

/ritzau/