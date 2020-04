Ruths Hotel i Skagen fik stjålet møbler for en kvart million

Ifølge hoteldirektør Tom Boye har de 34 stjålne Wegner Y-stole en samlet værdi på knap 300.000 kroner.

Ruths Hotel i Skagen har fået stjålet 34 dyre designerstole.

Det fortæller hotellets administrerende direktør, Tom Boye, til avisen B.T.

Ifølge Tom Boye har de 34 Wegner Y-stole en samlet værdi på knap 300.000 kroner.

Tom Boye fortæller, at hotellets alarm gik klokken 02.50 natten til onsdag. Her var fire tyve i gang med at tømme hotellet.

Direktøren var fremme sammen med politiet, 15 minutter efter at alarmen lød, men her var tyvene stukket af.

- De har altså været hurtige og vidst, hvad de ville have. Det har taget dem små ti minutter at tømme restauranten. Vi kan se på videoovervågningen, hvor længe de har været der, siger Tom Boye til B.T.

Efter tyveriet har Tom Boye taget en række foranstaltninger som at indsætte en nattevagt på hotellet og blokere for ind- og udgange til hotellet med firmabilerne.

Ruths Hotel i Skagen holder i øjeblikket lukket på grund af coronaviruskrisen.

Hotellet er over 100 år gammelt og blev grundlagt af Emma og Hans Chr. Ruth, der åbnede stedet som et badepensionat ved navn "Vesterhus".

I 1904 blev pensionatet åbnet for sommergæster og fik senere navnet Ruths Hotel.

/ritzau/