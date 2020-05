Sådan lyder anklagen mod de tre børn

* Ifølge anklagemyndigheden fik Britta Nielsens børn flere millioner, som de vidste eller bestemt formodede kom fra kriminelle handlinger.

* Pengene og værdierne stammer ifølge anklagemyndigheden fra Britta Nielsens svindel i Socialstyrelsen for omkring 117 millioner kroner.

* Den 32-årige datter, Nadia Samina Hayat, er tiltalt for groft hæleri for cirka 37,2 millioner kroner.

* Den 35-årige datter, Karina Jamilla Hayat, er tiltalt for groft hæleri for knap 3,5 millioner kroner.

* Britta Nielsens 40-årige søn er tiltalt for groft hæleri for knap 10,7 millioner kroner. Han er også tiltalt for at besidde børneporno - over 1000 fotos og filmsekvenser - som er fundet på hans computer og på en harddisk.

Kilde: Anklageskriftet.

/ritzau/