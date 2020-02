Sag mod Scharf har skabt øget tavshed siger forsvarer

Forløbet i sagen mod den tidligere PET-chef er en huskekage til politikere, mener advokat Lars Kjeldsen.

- Vi er glade.

Sådan lyder den korte reaktion fra advokaterne Lars Kjeldsen og David Neutzsky-Wulff, da de på Bredgade i København bliver bedt om at kommentere, at deres arbejde som forsvarere stort set har ført til en frifindelse af Jakob Scharf.

Østre Landsret har kun fundet et enkelt sted i bogen "Syv år for PET", hvor den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste gik for langt og overtrådte sin tavshedspligt. Andre 27 forhold i anklageskriftet er han frifundet for.

Tidligere har anklagemyndighedens beslutning om at rejse tiltale og byrettens dom på fire måneders ubetinget fængsel formentlig lagt en dyne hen over personer, der beskæftiger sig med straffesager.

- Man må antage, at byrettens dom gav et klart indtryk blandt folk, der har med straffesager at gøre, at de skulle været meget påpasselige med at udtale sig, siger advokat Lars Kjeldsen.

- Østre Landsret fører os nu tilbage til den retsstilling, som svarer til vores opfattelse, og det er vi naturligvis meget tilfredse med, siger han.

To andre tilfælde, hvor politifolk offentligt har beskrevet deres arbejde, undersøges for tiden af Den Uafhængige Politiklagemyndighed for mulige brud på tavshedspligten.

Efterforskningen er dels rettet mod den tidligere drabschef Jens Møller, der udgav bogen "Opklaret - drabschefens erindringer" i samarbejde med en journalist.

Og dels mod kriminalassistent Finn Månsson, der i årbogen Dansk Kriminalreportage beskrev efterforskningen af en gruppe mænds forsøg på at angribe JP/Politikens Hus. Han havde forinden fået grønt lys af sine overordnede.

Forløbet i Scharf-sagen er i øvrigt en alvorlig påmindelse til de politikere på Christiansborg, som jævnligt kommenterer konkrete straffesager, mener advokat Lars Kjeldsen.

- Sagen er et klart eksempel på, at politikere bør passe på med at vurdere og udtale sig med stor styrke om konkrete sager, der ikke er endeligt afgjort i retssystemet, mener han.

