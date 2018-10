Sag om fotograf på motorvej når ikke Højesteret

Anklagemyndigheden har valgt at acceptere Vestre Landsrets afgørelse om ulovligt indgreb mod pressefotograf.

Landets fineste dommere kommer ikke til at nærstudere sagen om en pressefotograf, der for tre år siden trodsede politiets påbud om at forlade Sønderjyske Motorvej.

Pressefotograf Martin Lehmann blev i sin tid frifundet af Retten i Sønderborg, og 3. oktober gentog Vestre Landsret den beslutning.

Undervejs er sagen blevet kaldt både "principiel" og "vigtig". Men hos anklagemyndigheden er juristerne nået frem til, at der ikke er potentiale til at få spørgsmålet indbragt for Højesteret.

- Anklagemyndigheden vil ikke søge om tredjeinstansbevilling. Der er tale om en konkret afgørelse, som ikke rejser spørgsmål af principiel karakter, oplyser kommunikationsrådgiver Simon Gosvig fra Rigsadvokaten.

Martin Lehmann var på arbejde for dagbladet Politiken, da han 9. september 2015 nægtede at adlyde politiets ordre.

Det var dengang, 300 flygtninge og migranter begav sig på vandring på motorvejen fra Padborg mod Sverige.

Det var politiets opfattelse, at pressens tilstedeværelse opildnede menneskemængden til at fortsætte vandringen.

Derfor udstak betjente fra Syd- og Sønderjyllands Politi et påbud til pressefolkene om, at de skulle forlade motorvejen.

Det nægtede Martin Lehmann at følge, og han blev anholdt og kørt til politistationen i Aabenraa. Da fotografen efterfølgende afviste at betale en bøde på 1500 kroner, havnede sagen i retten.

Da landsretten forleden frifandt Lehmann, lød det blandt andet, at "hensynet til nyhedsformidling er særlig vægtigt, når der som her var tale om en ganske ekstraordinær situation af stor samfundsmæssig interesse".

- Det forhold, at gruppen af flygtninge og migranter blev opildnet af pressens tilstedeværelse, og at nogle i gruppen muligt ønskede at anvende pressen til at skabe opmærksomhed om deres situation, kan ikke ændre på, at hensynet til nyhedsformidling skal tillægges betydelig vægt, hed det.

Selv om anklager Lars Viereck allerhelst havde set, at landsretten havde slået fast, at politiets påbud var lovligt, er han tilfreds med begrundelsen.

Ifølge ham er den nemlig langt mere konkret og anvendelig end byrettens dom, der på den ene side mente, at politiets påbud var "tilstrækkeligt begrundet", men at fotografen samtidig gjorde ret i at trodse det.

Nu slår landsretten fast, at politiets påbud både var ulovligt og unødvendigt. Og da sagen ikke kommer for Højesteret, står det ved magt.

/ritzau/