Sag om hvidvask forsinkes igen - byret når op på 120 retsmøder

Forsvarere i stor straffesag om økonomisk kriminalitet ønsker mere tempo. Planlægning er svær, siger anklager.

En straffesag om hvidvask for godt en halv milliard kroner plages af vokseværk. For anden gang har Københavns Byret netop måttet udvide planen og har forøget antallet af retsmøder, så der nu først er udsigt til en dom i efteråret 2020.

Det første retsmøde i den sag, som politiet under efterforskningen døbte "Operation Greed", blev holdt i december.

I første omgang var der afsat 77 retsmøder frem til december i år. Hurtigt viste det sig ikke at være nok, og i februar blev der planlagt ekstra 17 retsmøder frem til april 2020.

Men forleden voksede sagen igen. Nu er der booket yderligere 32 retsmøder i byrettens kalender. Det sidste afvikles i oktober 2020, og på bundlinjen står der efterhånden flere end 120 retsmøder.

Sagen er usædvanlig i sit omfang. 17 mænd og tre selskaber er sat under tiltale, og regningen fortsætter med at vokse.

For eksempel løber hvert eneste retsmøde op i cirka 245.000 kroner i salærer til forsvarerne. Dertil kommer alle de andre involverede.

Tre anklagere har plads i retssalen, og ved podiet sidder to juridiske dommere, fire domsmænd og en sekretær.

Også et antal fængselsbetjente i lyseblå skjorter sidder i retslokalet i Glostrup, som byretten har lånt, for at bevogte fem af de tiltalte, der har været varetægtsfængslet siden anholdelserne i oktober 2017. Dertil kommer tolke, der oversætter arabisk, litauisk og urdu, samt retsbetjente.

Nogle af forsvarerne efterlyser mere tempo på processen.

- Vi er bekymrede for anklagemyndighedens tilrettelæggelse af sagen. Vi ser ikke, at den fremmes med den fornødne hurtighed, siger advokat Kristian Braad.

- Det er af afgørende betydning, at vi kommer frem til de centrale dele af sagen så hurtigt som muligt, siger han. Kollegaen Jakob Lund Poulsen supplerer:

- Der er flere grunde til de ekstra retsmøder. Dels har man ikke evnet at skære sagen, der vel løber op i 70.000 siders bilag, til. Og dels er efterforskningen stadig i gang, siger han.

Om forsinkelsen siger specialanklager Maria Cingari:

- Tingene tager længere tid end forventet. Det er meget svært at lave en tidsplan i så stor en sag.

Efter godt 25 retsmøder forventer hun, at hun og hendes kolleger snart vil være færdige med de indledende og generelle afhøringer af de tiltalte.

I øvrigt har retten også brugt en del tid på at afklare formelle spørgsmål og protester fra forsvarerne.

/ritzau/