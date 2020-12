Sag om narkohandel på det mørke net skal til Højesteret

Mand fra Falster fik 12 år for køb af narko på "Dark Web". Tiltalen var alt for upræcis, mener hans forsvarer.

For første gang skal Højesteret vurdere en sag om handel med narkotika på den mørke del af internettet, også kendt som "Dark Web".

Det oplyser advokat Kåre Pihlmann.

Han forsvarer en 31-årig mand, der er tiltalt for at have købt forskellige former for narkotika for 360.000 kroner.

Betalingen skete i bitcoins, og igennem to år modtog manden på adresser i Gedser og Nykøbing Falster pakker fra PostNord med stoffer, lyder det i anklageskriftet.

Sagen har været bedømt af først Retten i Nykøbing Falster og derefter af Østre Landsret, som i sommer straffede ham med fængsel i 12 år.

Men nu har Procesbevillingsnævnet bestemt, at sagen ekstraordinært skal behandles for tredje gang i retssystemet.

Årsagen er især en klage over anklageskriftet. Det er formuleret så løst og upræcist, at det har været urimeligt svært at forsvare den tiltalte, mener advokat Kåre Pihlmann.

Manden påstås at have indført cirka 27 kilo euforiserende stoffer ved på det mørke net at have bestilt "i hovedsagen amfetamin samt tillige ecstasypiller, MDMA, heroin og ketamin".

Problemet er ifølge forsvareren, at der ikke står noget om fordelingen af de forskellige stoffer. Priserne er vidt forskellige. Amfetamin kan købes for cirka ti kroner per gram, mens heroin løber op i omkring 700 kroner.

Det gør en kæmpe forskel, hvilket stof der tages udgangspunkt i, når man regner baglæns fra 360.000 kroner, påpeger forsvareren. Regnestykket er langtfra ligegyldigt, for netop mængden af et bestemt stof har afgørende betydning, når straffen i narkosager skal fastsættes.

I Østre Landsret var man dog ikke så bekymret for, at anklageskriftet mangler en præcis fordeling af de stoffer, som den 31-årige skulle have importeret, fremgår det af dommen. Landsretten fandt bevis for syv kilo amfetamin og 2,5 kilo ecstasy.

Handel på "Dark Web" foregår ved, at man via den såkaldte Tor-browser får adgang til forskellige markedspladser, hvor der sælges for eksempel værktøjer til hacking, våben, doping og narko. Kommunikationen er som regel krypteret, og betalingen sker i kryptovaluta.

Fremover vil der komme flere sager om handel med narko på det mørke net, forudser advokat Kåre Pihlmann. Men der opstår nogle særlige bevismæssige problemer for retssystemet. For hvordan skal man bedømme en sag, hvor der ikke er information om arten af narko og mængden?

Det vides ikke, hvornår Højesteret tager fat på den konkrete sag fra Falster.

/ritzau/