Sag udsat: Tvivl om fejldoserings betydning for 89-årigs død

Eksperter skal vidne i retssag om, hvorvidt Methotrexat var skyld i ældre kvindes død. Derfor udsættes sagen.

Hvorvidt en 55-årig sygeplejerske var skyld i den 89-årige frederiksbergborger Ulla Birthe Frank Pedersens død tilbage i november 2017, forbliver uafklaret nogle uger endnu.

Retten på Frederiksberg har nemlig udsat sagen, som ellers skulle være afgjort fredag.

En retsmediciner og en overlæge skal nemlig indkaldes som vidner for at kaste lys over et centralt tema i sagen: Var stoffet Methotrexat, kaldet MTX, den direkte årsag til Ulla Pedersens død eller ej?

- Det er afgørende for spørgsmålet om, hvorvidt der kan ske domfældelse for uagtsomt manddrab, fortæller anklager Stine Hagstrup.

Den 55-årige sygeplejerske er tiltalt for at have fejldoseret MTX til Ulla Pedersen. Korrekt dosis var 6 x 2,5 milligram om morgenen hver mandag. Men på et hjemmebesøg doserede sygeplejersken seks piller til daglig indtagelse.

Stoffet har flere dødsfald på samvittigheden. Patienterstatningen oplyste i fjor, at den havde anerkendt MTX-fejldosering som årsag til 12 dødsfald over en 20-årig periode.

Sygeplejersken fortalte i et retsmøde tidligere denne uge, at hun havde læst et medicinskema, som om at præparatet skulle gives dagligt. Og på skemaet stod der da også anført en periode: 8. - 22. november.

Men stoffet skulle kun indtages 13. og 20. november, ikke de øvrige dage.

Det var en tirsdag, at fejldoseringen blev foretaget. Og om lørdagen var Ulla Pedersen så skidt, at hun kom på hospitalet. Det var den 55-årige sygeplejerske selv, som tilkaldte en ambulance, da hun igen var på besøg hos patienten.

Under alarmopkaldet opdager sygeplejersken, at hun selv står bag fejldoseringen, hvilket hun fortæller til vagtlægen i den anden ende.

Alarmopkaldet blev afspillet under det tidligere retsmøde, og har kunne man høre, hvordan sygeplejersken under opkaldet får øje på det felt på medicinskemaet, hvor der står, at medicinen kun skal gives om mandagen.

Ud over anklagen om uagtsomt manddrab er den 55-årige anklaget for overtrædelse af autorisationsloven.

I den forbindelse er det uden betydning, hvorvidt MTX var den direkte årsag til Ulla Pedersens død. Det handler alene om, hvorvidt sygeplejersken har handlet skødesløst.

Anklagemyndigheden vil have den 55-årige straffet med en bøde. Desuden er muligheden for en påstand om, at kvinden skal frakendes retten til at være sygeplejerske, blevet overvejet.

Stine Hagstrup oplyser imidlertid, at der ikke vil blive nedlagt påstand om rettighedsfrakendelse.

