Sagen kort om lettiske kvinde i Danmark

* Den lettiske kvinde, der er 46 år og jurist, blev anholdt af danske betjente under en mellemlanding i lufthavnen i Kastrup 8. december 2018.

* Forinden var hun flygtet fra Sydafrika med sin datter på tre år. Hun ville væk fra et voldeligt forhold, har hun fortalt.

* Dansk politi reagerede på en efterlysning fra Sydafrika. Her sigtes hun blandt andet for ulovligt at have taget datteren med sig. Faren bor i Sydafrika.

* Siden har den danske anklagemyndighed sagt ja til at udlevere kvinden. En særlig garanti fra Sydafrika om, at kvinden ikke vil blive udsat for nedværdigende behandling eller tortur, er blevet accepteret.

* Under sagens gang har Kristine Misane opholdt sig i en celle i Vestre Fængsel. Den 30. januar sagde en dommer i Københavns Byret dog stop. Hun satte Misane på fri fod. Der er et misforhold mellem den straf, hun risikerer i Sydafrika, og varigheden af den danske fængsling.

* Anklager appellerede på stedet afgørelsen til Østre Landsret. Retten skal tage en beslutning fredag.

/ritzau/