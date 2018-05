To Satudarah-rockere anholdt i narkoaktion

I alt anholdt sydsjællandsk politi seks personer i en aktion torsdag. De sigtes for salg af hash og kokain.

To rockere fra gruppen Satudarah blev torsdag anholdt i en koordineret aktion på Lolland, Falster og Sydsjælland.

Ved aktionen fik politiet desuden fat i en, der er relateret til Satudarah, og tre mistænkte narkohandlere, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

De sigtes alle for at have solgt betydelige mængder kokain og hash. Politiet oplyser dog ikke, hvor store mængder der er tale om.

Fredag morgen vil en anklager kræve fem af de seks anholdte varetægtsfængslet.

- Vores efterforskning har igen vist, at det er vigtigt at holde fokus på den kriminalitet, der udspringer fra rockermiljøet.

- Derfor er det tilfredsstillende, at vi nu har anholdt og sigtet disse personer, og dermed sat en foreløbig stopper for deres kriminelle aktiviteter, siger politiinspektør Kim Kliver i en pressemeddelelse.

Satudarah-grupperingen har i det sydsjællandske og på Lolland-Falster været i konflikt med Mongols og Bandidos. Konflikterne har tidligere fået politiet til at oprette visitationszoner i flere byer, som dog blev ophævet igen.

Satudarah er skabt i Holland af indvandrere fra en tidligere hollandsk koloni ved Indonesien. Ordet er indonesisk og betyder "ét blod".

Gruppen er vokset gennem årene og har udvidet med afdelinger i Spanien, Tyskland, Sverige og Danmark.

