Scharf venter med at tale om PET-bog til vidner har talt

Sagen mod den tidligere PET-chef Jakob Scharf begyndte onsdag. Han nægter at have overtrådt sin tavshedspligt.

Først når anklagemyndigheden i sagen om den omstridte bog "Syv år for PET" har afhørt sine vidner i retten, vil den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste Jakob Scharf forklare sig.

Det oplyser vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen til Københavns Byret onsdag, hvor sagen mod den tidligere PET-chef er begyndt.

- Tiltalte har stået på sin ret til at nægte at udtale sig, indtil anklagemyndighedens vidner har udtalt sig, siger vicestatsadvokaten.

Den tidligere PET-chef nægter sig skyldig, men har ellers ind til videre ikke villet fortælle politiet, hvordan han selv ser på sagen, fortæller vicestatsadvokaten.

I oktober 2016 talte Scharf dog med Jyllands-Posten om bogen.

- Jeg står ikke og videregiver fortrolige oplysninger til folk. Det gør jeg altså ikke. Og jeg kunne heller aldrig finde på det, sagde Jakob Scharf blandt andet dengang.

Scharf er tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt i bogen, der udkom i oktober 2016.

I bogen fortæller Scharf om sine knap syv år i PET fra maj 2007 til udgangen af 2013 med udgangspunkt i de sager om terror, som tjenesten arbejdede med i perioden.

Men ifølge anklagemyndigheden var der tale om fortrolige oplysninger, og derfor bør Scharf idømmes en fængselsstraf for brud på sin tavshedspligt, lyder det.

For eksempel fortalte Scharf, hvordan en "excentrisk sikkerhedschef" - sådan omtales han i bogen - fra en af golfstaterne trak Scharf med ud i et baglokale, hvor kvælerslanger i terrarier blev fodret med levende mus.

Et andet sted i bogen fortæller Scharf, hvordan PET benytter paskontrol til at kigge nærmere på folks bagage uden at afsløre, at det er efterretningstjenesten, der kigger.

Der er afsat adskillige dage til sagen, og anklagemyndigheden har indkaldt tre vidner - blandt andre den nuværende PET-chef Finn Borch Andersen. Og de skal altså udtale sig før Scharf.

