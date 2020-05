Sekretær fandt det upassende at hjælpe med hærchefs bryllupskort

Det var ikke en opgave, jeg kunne sige nej til, beretter sekretær om hærchefs ønske om hjælp til bryllupskort.

Da den tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen blev gift i foråret 2018, var det en sekretær og en stabshjælper, som hjalp med invitationerne.

En sekretær, der arbejdede i hærstaben, var med til at printe og skære kort, der skulle sendes ud til bryllupsgæster.

Hun var lidt beklemt ved opgaven, men fandt ikke, at hun kunne sige nej, forklarer kvinden i Retten i Viborg.

- Jeg synes ikke, det var på sin plads, at jeg skulle gøre det, forklarer hun.

Kvinden opsøgte hærchefens assistent og adjudant og spurgte, om hun virkelig skulle løse opgaven.

- Jeg var ikke i tvivl, da jeg gik derfra, om at det skulle jeg, siger kvinden.

Hærchefens forsvarsadvokat, Torben Koch, gør opmærksom på, at hærchefen i e-mailen til sekretæren havde skrevet: "Hvis du har tid".

Men sekretæren opfattede det ikke som en valgmulighed at sige nej.

- Jeg tænkte ikke, at det var en option (mulighed, red.), at jeg kunne lade det ligge, siger hun.

Ved en tidligere lejlighed er hun også blev sat til at printe noget privat for hærchefen.

- Jeg tror, det var en stil. En skoleopgave. Jeg tror nok, at jeg gjorde det, siger kvinden.

Den tiltalte hærchef har i retten erkendt, at han bad personalet om at printe og skære kort, der skulle anvise parkeringspladser i forbindelse med brylluppet.

- Det er klart en undtagelse. Det er ikke noget, jeg normalt gør, har den 55-årige generalmajor forklaret.

Anklageren i sagen, auditør Claus Risbjerg, mener, at der er tale om grov pligtforsømmelse og en overtrædelse af den militære straffelov.

Forholdet er en af fem anklager, der rettes mod Mathiesen.

De øvrige anklager går på misbrug af embede til at fremme kærestens - nu hustruens - karriere.

Derudover er Hans-Christian Mathiesen tiltalt for at have givet kvinden adgang til sin tjenstlige indbakke i Forsvarets interne e-mailsystem.

Mathiesen har nægtet sig skyldig i alle tiltalepunkter og vil frifindes.

Sagen fortsætter tirsdag med de afsluttende bemærkninger fra anklager og forsvarsadvokat.

Herefter ventes dommeren og de to domsmænd at trække sig tilbage og træffe en afgørelse.

/ritzau/