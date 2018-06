Seks til otte mænd efterlyses for knivstikkeri i Slagelse

En mand er fortsat i kritisk tilstand efter et opgør fredag aften i Slagelse.

Motivet bag et knivoverfald fredag aften i Slagelse står stadig ikke lysende klart.

Det fortæller politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til avisen Sjællandske.

- Vi er som sagt stadig i fuld gang med efterforskningsarbejdet, og det er endnu for tidligt at sige noget om motiverne, siger han.

Ved episoden blev tre mænd ramt, og politiet efterlyser nu seks til otte mænd. Politiet har dog ikke spor nok til at udsende signalementer på personerne.

Overfaldet skete på Byskov Allé i Slagelse, og anmeldelsen tikkede ind fredag omkring klokken 21.30.

Kim Kliver ønsker ikke at sige noget om ofrenes tilstand, men ifølge Sjællandskes oplysninger er den ene af de tre hårdt såret og søndag formiddag stadig i kritisk tilstand.

Efterforskningen fortsætter, og man har da også talt med de tre mænd.

- Ja, vi har naturligvis også talt med dem, men kan konstatere, at vi har at gøre med et ret lukket miljø, hvor der ikke bliver sagt så meget, siger han til avisen.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.

/ritzau/