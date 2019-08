Selvstændig vinder sag i landsretten om affaldsgebyr

Det kan få betydning for andre erhvervsdrivende, at landsretten har kendt administrationsgebyr ulovligt.

En selvstændig erhvervsdrivende har ved Østre Landsret vundet en sag mod Københavns Kommune om et omstridt administrationsgebyr for erhvervsaffald.

Thomas Gønge tabte sagen i byretten, men har nu fået medhold i landsretten i, at administrationsgebyret er ulovligt.

- Jeg er rigtig glad for, at landsretten har slået fast, at gebyret ikke er lovligt, siger Thomas Gønge.

Han arbejder på et advokatkontor og driver ved siden af sit eget firma - en internetbaseret informationstjeneste med den grønlandske lovsamling.

Firmaet består af ham selv, to computere og en telefon, og det drives fra hans lejlighed i København.

Trods den ringe størrelse har han - som andre erhvervsdrivende - måttet betale et årligt administrationsgebyr på 937,50 kroner for administration af kommunens ordning om erhvervsaffald.

Men den samlede mængde affald, der skal bortskaffes, er stort set ikke-eksisterende.

Det består ifølge Thomas Gønge af 0,1 kilo affald om året. Det er primært uanmodede reklamer, som han bortskaffer via det advokatkontor, han arbejder på.

Thomas Gønge vurderer, at afgørelsen i landsretten kan få betydning for tusindvis af andre erhvervsdrivende over hele landet.

Ifølge Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Erhvervsministeriet har kommunerne hvert år opkrævet cirka 100 millioner kroner i administrationsgebyrer fra cirka 300.000 virksomheder.

Gebyret er afskaffet fra årsskiftet. Men man vil formentlig kunne gøre et krav gældende bagudrettet, vurderer Thomas Gønge:

- Mit råd til andre erhvervsdrivende, der har betalt det her administrationsgebyr, er at gøre udgifterne op, skrive til kommunen og gøre deres krav gældende. Og gør det hurtigst muligt, for forældelsesfristen løber, siger Thomas Gønge.

/ritzau/