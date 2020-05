Serieforbryder får fængsel for voldtægter og skydevåben

En 35-årig mand var tiltalt for 85 forhold - herunder voldtægt, vanvidskørsel, indbrud og forsøg på våbenkøb.

Et 29 sider langt anklageskrift har været omdrejningspunktet i en særdeles omfattende retssag ved Retten i Aarhus.

Her er en 35-årig mand mandag eftermiddag idømt otte års fængsel for blandt andet to voldtægter, indbrudstyverier og våbenbesiddelse.

Det oplyser anklager Anna Truelsen fra Østjyllands Politi.

Ved voldtægterne gav han sine ofre et beroligende middel, så de mistede bevidstheden. Overgrebene blev begået i 2016 og 2017 mod henholdsvis en 20-årig kvinde og en 17-årig pige.

Den dømte - Damian Sebastian Elisiussen - var tiltalt for i alt 85 forhold.

Blandt anklagepunkterne var adskillige indbrud i private hjem, besiddelse af våben og gentagne tilfælde, hvor han kørte bil i påvirket tilstand.

Ved en biljagt i 2016 nåede han i løbet af fire kilometer - med politiet i hælene - at bryde færdselsloven otte gange, står der i anklageskriftet.

- Han er dømt for langt størstedelen af forholdene, mens han er frifundet for nogle mindre brugstyverier og for et forhold om våbenkøb, fortæller Anna Truelsen.

Anklageren henviser til, at Damian Sebastian Elisiussen var tiltalt for i 2019 at have forsøgt at købe 15-20 kalasjnikov-rifler med henblik på at overdrage dem til en tredje part. Det forhold blev han frifundet for.

På trods af, at han blev frifundet for enkelte forhold, er Anna Truelsen tilfreds med afgørelsen, som domsmandstinget i Aarhus er nået frem til.

- Strafferammen er blevet udnyttet fuldt ud, så jeg er tilfreds, siger hun.

Damian Sebastian Elisiussen ankede dommen på stedet.

Advokat Mette Lund Thomsen har repræsenteret den 35-årige i retten, men har ikke så meget at tilføje efter dommen.

- Fortsættelse følger, siger hun.

Forsvareren fortæller, at hendes klient vil tage sagen videre til landsretten for at blive frifundet for forholdene om voldtægt samt for et forhold om besiddelse af skydevåben, mens han går efter formildelse i resten af sagen.

/ritzau/