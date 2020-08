SF: Efterretningstjeneste må kulegraves efter anklager

Det er komplet uacceptabelt, hvis Forsvarets Efterretningstjeneste har løjet for politikerne, siger SF.

I en pressemeddelelse skriver Tilsynet med Efterretningstjenester, TET, mandag at Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, kan have begået en stribe lovbrud.

Anklagerne tæller blandt andet, at FE har tilbageholdt information fra tilsynet, der er indhentet information om danske statsborgere, at man har hemmeligholdt "uberettigede" informationer og endda spioneret mod en ansat i tilsynet.

- Det er nogle meget alvorlige anklager, som tilsynet retter mod FE. Det er virkelig vigtigt, at vi får lavet en undersøgelse. For hvis der er noget om dette her, så rokker det ved tilliden til Forsvarets Efterretningstjeneste, siger SF's retsordfører, Karina Lorentzen.

Tilsynet skriver blandt andet i sin pressemeddelelse, at det anbefaler, at man undersøger, om FE "i tilstrækkelig grad har oplyst politiske beslutningstagere om alle relevante forhold" om hvordan man har indhentet informationer.

- Det er helt vildt, hvis det politiske system er blevet holdt for nar. At der er tilbageholdt oplysninger eller endda givet urigtige oplysninger. Derfor bakker jeg fuldstændig op om at kulegrave forløbet, siger Karina Lorentzen og fortsætter:

- Jeg har aldrig oplevet en sag som denne her. Det er nogle meget alvorlige anklager, der bliver rejst.

/ritzau/