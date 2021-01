Signal fra dommere: Børn bør have kontakt med begge forældre

Myndigheder kan lære af ny dom fra Højesteret om samvær mellem mor og datter, mener advokat.

For børn er det generelt bedst, at de har kontakt med begge forældre efter en skilsmisse.

Dette udgangspunkt i loven sætter Højesterets dommere en kraftig streg under i en afgørelse tirsdag. Her har en pige på ni år fået samvær med sin mor, selv om kontakten mellem dem i en periode var afbrudt og haltede.

Morens sag er blevet ført af advokat Maryla Rytter Wróblewski. Dommen bør få virkning for både myndigheder og forældre, mener hun.

- Jeg håber, at de ting, som Højesteret har lagt vægt på, kan få betydning for andre myndigheder, når de træffer afgørelse om samvær.

- Jeg hæfter mig særligt ved, at Højesteret siger, at det er udgangspunktet, at det er bedst for børn at have kontakt med begge forældre. Det, tror jeg, kan få betydning for mange sager, siger advokaten.

I den konkrete sag, som tirsdag er blevet afgjort, har faren fuld forældremyndighed. Efter nogen tids manglende kontakt var der problemer med samvær mellem mor og datter.

Alligevel vælger Højesteret at give adgang til samvær, fordi dommerne peger på den negative langtidseffekt af manglende samvær.

- Her siger man, at det vigtigste er barnets identitetsudvikling på længere sigt, og det er en vigtig pointe, siger Maryla Rytter Wróblewski.

I øvrigt lægger Højesteret stor vægt på psykologers børnesagkyndige vurderinger.

Spørgsmålet er, om afgørelsen også er et signal til forældre?

- Hvis forældre står med mulighed for at vælge samarbejde eller ikke-samarbejde, så ligger der nu en dom for, at det er vigtigt at opretholde kontakten, og at man ikke må afskære den.

- Man kan jo håbe, at forældre af den ene eller den anden grund vil samarbejde - enten fordi de læser afgørelsen og er enige i præmisserne, eller fordi de frygter, at det kan få konsekvenser for dem, siger advokaten.

