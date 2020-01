Sigtede i sag om drab på to mænd accepterer fængsling

To mænd er fængslet i sag om drab i Ruds Vedby og Vemmelev og accepterer at skulle blive i cellen.

To mænd har torsdag frivilligt accepteret, at de fortsat skal sidde varetægtsfængslet i en sag om brandstiftelser og drab på to ældre mænd i henholdsvis Ruds Vedby og Vemmelev på Sjælland.

Mændene blev fængslet tilbage i juni efter et retsmøde ved Retten i Næstved. Her erkendte den ældste af mændene, som er i begyndelsen af 40'erne, at have slået de to ældre mænd ihjel og sat ild til deres huse.

Den yngste af mændene - han er midt i 30'erne - nægtede at have noget med sagen at gøre. Han blev dog fængslet for drabet i Ruds Vedby.

Det drab skete tilbage i april. Her blev den 68-årige møntsamler Kiehn Andersen dræbt med adskillige knivstik, og efterfølgende blev huset brændt af.

Liget lå dog ikke i brandtomten. Det var blevet bragt til Blæsinge Grusgrav ved Slagelse, hvor det var blevet smidt i en sø.

Knap to måneder efter drabet i Ruds Vedby blev 80-årige Poul Frank Jørgensen dræbt i sit hjem i Vemmelev. Også han blev offer for flere knivstik, og hans hus blev sat i brand. Hans lig lå i huset.

Det fik politiet til at melde ud, at man formodede, at der var en sammenhæng mellem drabene. En lille uge efter drabet i Vemmelev anholdt politiet så to mænd, som efterfølgende blev fængslet.

Skønt den ældste af mændene ved grundlovsforhøret erkendte at have slået mændene ihjel, så har han siden ændret forklaring. Det kom frem ved et retsmøde i oktober.

Ved den lejlighed blev en forklaring fra et tredje retsmøde - det foregik i august - læst op. Og her skulle den ældste mand have sagt, at det var den yngste af mændene, som havde begået drabene.

Ved retsmødet i oktober nævnte anklageren desuden, at der var rejst endnu en sigtelse. Den drejer sig om et hjemmerøveri Skibby i Hornsherred, skrev Ekstra Bladet, som var til stede ved retsmødet.

Samme avis kunne fra et retsmøde i november fortælle, at politiet i den yngste mands bil har fundet en liste med ting, som efter politiets og anklagemyndighedens opfattelse kan anvendes til drab.

Et tredje drab har også indgået i politiets efterforskning - det er uvist, om det stadig indgår. Det drejer sig om Finn Ørsdal, der i februar blev fundet dræbt i sit udbrændte hus i Gundestrup i februar i fjor. Mændene har ikke været sigtet for det drab.

Anklagemyndigheden arbejder i øjeblikket på at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal rejses tiltale mod mændene, og hvad de i givet fald skal tiltales for.

Den usædvanlige kombination af drab efterfulgt af brand var i øvrigt forholdsvis hyppig i 2019. I seks sager blev der antændt ild - angiveligt for at slette spor - i forlængelse af et drab.

Fængslingen af de to mænd i Ruds Vedby/Vemmelev-sagen udløber 13. februar, hvor den igen skal forlænges af retten.

