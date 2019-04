Sigtelse: 31-årig dræbte kvinde i Randers med kniv

En 25-årig kvinde blev mandag dræbt i en lejlighed i Randers. Hun kendte sigtede i sagen.

En ung kvinde mistede mandag livet, da hun blev dræbt i en lejlighed på Mariagervej i Randers.

Politiet har sigtet en 31-årig mand for med kniv at have dræbt den 25-årige. Manden fremstilles i grundlovsforhør klokken 11.30 i Randers.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Politiet modtog anmeldelsen ved 14-tiden mandag, og siden har det været sparsomt med oplysninger.

Da de første betjente nåede frem til adressen, forsøgte manden at flygte ud af bagdøren.

De to personer kendte hinanden godt, har politiet fortalt mandag aften. Det er fortsat uvist, hvordan den 31-årige forholder sig til sigtelsen.

Mandag aften blev både selve lejligheden og flere andre steder, som er relateret til episoden, undersøgt.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvilke andre steder og hvor mange, der er tale om.

/ritzau/