Sigtelse: 42-årig far til tre tæskede hustru ihjel

En 42-årig mand fra Birkerød sigtes for at have slået sin hustru ihjel. Han nægter sig skyldig i manddrab.

En 42-årig mand fra Eritrea er sigtet for at have slået sin 31-årige kone gentagne gange - blandt andet i hovedet - så hun lørdag afgik ved døden.

Det er kommet frem under et grundlovsforhør i Retten i Lyngby søndag. Her nægter manden sig skyldig i sigtelsen om manddrab.

Dørene ved retsmødet er søndag blevet lukket, men forinden blev den sigtede mand ført ind i retten. Han var iført blå joggingbukser, en blå t-shirt og hvide badetøfler. På hans højre hånd sidder et plaster.

Drabet på hustruen skal ifølge anklager Linda Da Silva være sket på et ukendt tidspunkt lørdag på parrets bopæl i Birkerød, hvor han altså skal have slået hende gentagne gange, så hun døde.

Efterfølgende skal han på Lyngby Station have stukket en 24-årig mand i maven med en kniv, så manden blev påført "voldsom skade i maveregionen", lyder det i sigtelsen. Det skete lørdag omkring klokken 16.15.

Det var ifølge anklageren drabsforsøg, men manden erkender kun grov vold.

Inden retsmødet fortalte vagtchef ved Nordsjællands Politi David Buch, at parret har tre børn, som ikke er kommet noget til. Vagtchefen ønskede ikke at oplyse, om børnene var til stede, da drabet skete.

Det er også uklart, hvorfor den 42-årige ifølge politiet begik forbrydelserne.

Det er ikke kommet frem, hvilken relation der skulle være mellem den 42-årige og den 24-årige, og det har vagtchefen heller ikke ønsket at fortælle.

