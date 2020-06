Sigtelse: Ægtepar drev fem bordeller i Vejle

Ved en større aktion mod bordeller i Vejle anholdt politiet 14 personer. Fire er fængslet for rufferi.

Et ægtepar er torsdag i et grundlovsforhør ved Retten i Kolding blevet varetægtsfængslet i fire uger for rufferi.

- De er sigtet for at have drevet fem bordeller med ikke under 12 ansatte i Vejle, fortæller anklager Tobias Engby fra Sydøstjyllands Politi.

En længere efterforskning mod den 43-årige kvinde og den 57-årige mand førte onsdag til en større politiaktion mod prostitutionsmiljøet i Vejle.

I forbindelse med aktionen blev ægteparret og 12 andre anholdt af politiet.

Torsdag eftermiddag og aften blev ægteparret og fire andre fremstillet i grundlovsforhør.

Ægteparret nægtede sig skyldig, men ville i øvrigt ikke udtale sig. De overvejer om de vil kære rettens beslutning om varetægtsfængsling til Vestre Landsret.

To kvinder på 48 og 53 blev begge varetægtsfængslet i 14 dage. De er også sigtet for rufferi ved at have drevet hver sit bordel. De nægter sig også skyldige og ville ligesom ægteparret ikke udtale sig yderligere.

Tobias Engby kan ikke sige, om der er en sammenhæng i sagerne.

- Nu skal politiet efterforske sagen og undersøge nærmere, om der en sammenhæng, eller om der er tale om forskellige sager, forklarer han.

Ti af de anholdte er ifølge politiet prostituerede.

To af kvinderne fik en straksdom på 30 dages fængsel og indrejseforbud i seks år, for at have overtrådt et tidligere indrejseforbud og for at arbejde uden gyldig arbejds- og opholdstilladelse.

De øvrige anholdte i onsdagens aktion er sigtet for ikke at have gyldige arbejdstilladelser. Deres sager afgøres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

/ritzau/