Sigtelse: Dreng fyrede bomberør af mod politiet

Også søndag aften har politiet travlt med ballademagere, der hensynsløst skyder med fyrværkeri.

En 16-årig dreng er søndag aften blevet tilbageholdt, efter at han affyrede et bomberør mod civilklædt politi på Nørrebro i København.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

- Også denne sag behandles efter relevante bestemmelser i Straffeloven. Ingen yderligere kommentarer, skriver politiet på Twitter.

Lørdag aften var politiet ude for noget lignende, da en 15-årig dreng ifølge politiet gjorde nøjagtigt det samme. Også på Nørrebro.

I det hele taget har politiet, ikke bare i København, men i hele landet, haft nok at se til med ballademagere, der skyder med fyrværkeri mod forbipasserende.

Søndag morgen blev en brandmand på den københavnske Vestegn ramt af fyrværkeri, hvilket har betydet, at Københavns Vestegns Politi nu tager med brandvæsenet ud på opgaver.

Og fredag aften modtog Københavns Politi omkring 60 anmeldelser.

Her blev også to 15-årige drenge anholdt for at affyre fyrværkeri mod andre på Nørrebro.

De er begge sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 252, som handler om at udsætte andres liv og helbred for fare.

/ritzau/