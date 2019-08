Sigtelse: Luskede telefonbedragere snød godtroende kvinder

Otte fremstilles i grundlovsforhør for telefonbedrageri. Man skal aldrig udlevere NemID, advarer politiet.

Otte personer er torsdag blevet anholdt i en sag, der drejer sig om omfattende telefonbedrageri mod især midaldrende og ældre kvinder.

Det oplyser politiets efterforskningsgruppe Særlig Efterforskning Øst i en pressemeddelelse.

Politiet har sigtet de otte for at have svindlet ved at udgive sig for at være fra Nets eller banker, når de ringede til godtroende ofre.

På den måde har de fået udleveret NemID og andre personlige oplysninger, som blev brugt til at tømme forskellige konti.

Politiet oplyser, at gerningsmændene har forsøgt at skabe en stresset situation. De hævder, at de hurtigst muligt skal bruge oplysningerne til at stoppe uautoriserede hævninger.

Politiet ønsker ikke oplyse, hvor mange penge der er blevet bedraget for.

Men vicepolitiinspektør Torben Henriksen kalder omfanget for "temmelig stort".

- I min afdeling beskæftiger vi os med hård kriminalitet. De fleste har set lidt af hvert, men de bliver alligevel meget indignerede over det her, siger han til Ritzau.

- Vi taler om ofre, der har lagt penge til side og sparet op, men som forsvinder i løbet af fem til ti minutter.

Hverken Nets eller bankerne ville nogensinde bruge den fremgangsmåde, understreger Torben Henriksen og tilføjer, at man aldrig skal udlevere sit NemID til andre.

- Vi kan ikke efterforske os helt ud af det her problem, så vi kigger også meget på det forebyggende arbejde. Men vi når ikke ud i alle hjørner. Der findes også en gruppe mennesker, der ikke helt er på hjemmebane i den digitale verden.

- Der handler det om, at pårørende, naboer, venner eller andre lige tager snakken med den ældre og understreger, at de skal lægge røret på, hvis de får et lignende opkald.

De otte personer bliver fredag fremstillet i et grundlovsforhør i København. Det er uvist, hvordan de forholder sig til sigtelsen.

Særlig Efterforskning Øst er en af politiets to særlige enheder, der bekæmper organiseret kriminalitet. Enheden dækker Sjælland, mens Særlig Efterforskning Vest tager sig af Jylland og Fyn.

