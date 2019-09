Sigtelse: Mænd i 40'erne voldtog 14-årig pige

Tre mænd bliver torsdag fremstillet i et grundlovsforhør. De er sigtet for at have voldtaget en 14-årig pige.

Midt- og Vestjyllands Politi har anholdt tre mænd 40'erne, som er sigtet for at have voldtaget en 14-årig pige i Aulum mellem Holstebro og Herning.

Det skriver TV Midtvest.

- I går (onsdag, red.) henunder aftenen fik vi en anmeldelse om et mistænkeligt forhold i Aulum, og det førte til en anmeldelse fra en 14-årig om, at hun har været udsat for en voldtægt, siger Henning Præstegaard, politikommissær ved lokalefterforskning i Herning, til mediet.

De tre anholdte mænd er 41, 42 og 42 år.

- Pigen får hjælp fra sociale myndigheder og kommune, og derudover er der tilknyttet en bistandsadvokat til at varetage hendes juridiske interesser, siger Henning Præstegaard.

Mændene bliver fremstillet i et grundlovsforhør senere torsdag.

Det er uvist, hvordan de forholder sig til sigtelsen.

/ritzau/