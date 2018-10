Sigtelse: Mand gjorde rent og voldtog kvinde på bosted

En mand er blevet varetægtsfængslet i 24 dage. Han er sigtet for en voldtægt på Amager.

En dommer i København har mandag besluttet, at en 32-årig mand skal varetægtsfængsles i forbindelse med en voldtægtssag på Amager.

Manden er sigtet for at have voldtaget en kvinde på et bosted på Artillerivej søndag ved at have tvunget hende ned på en sofa, hvor han fastholdt hende, mens han gennemførte voldtægten.

Han nægter sig skyldig. Han forklarer, at han og kvinden gjorde rent sammen på et fællesareal, da de, ifølge ham, begge blev ophidsede og endte med at dyrke sex.

Kvinden er dog af en anden opfattelse. Hun mener, at manden med fysisk magt voldtog hende, efter at hun havde tilbudt ham hjælp til rengøringen. Fire timer senere kontaktede hun personalet.

Hun forklarer, at hun var meget chokeret, og at hun havde behov for at sunde sig, inden hun gik ned til den ansatte og fortalte om hændelsen.

Den 32-årige mand er i første omgang varetægtsfængslet i 24 dage.

