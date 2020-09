Sigtelse: Røveridømt tog halsgreb så betjent kom i livsfare

En 28-årig mand er sigtet for at have overfaldet en transportbetjent i landsretten i Kolding tirsdag.

Kort før en 28-årig mand tirsdag skulle have sin straf i en røverisag i landsretten i Kolding, tog han halsgreb på en transportbetjent.

Transportbetjenten mistede kortvarigt bevidstheden, og han kom i livsfare.

Sådan lyder sigtelsen mod den 28-årige, der er sigtet for at udøve grov vold mod betjenten. Det oplyser Sydøstjyllands Politi torsdag i en pressemeddelelse.

Transportbetjenten var med i retten, da han sammen med flere andre fra Kriminalforsorgen skulle stå for transporten af den 28-årige fra Nyborg Statsfængsel til Vestre Landsret i Kolding.

Den 28-årige skulle i retten i en sag om røveri og gentagne tilfælde af grov vold. Landsretten fandt ham skyldig i sagen.

Overfaldet tirsdag skete i en pause under sagen, da dommerne og nævningene i sagen havde forladt retssalen for at skulle beslutte sig for, hvilken straf den 28-årige skulle have.

Fængselsforbundet oplyser, at transportbetjenten og hans kolleger fandt det bedst at føre den 28-årige ned i et venterum, fordi der var flere tilhørere i retssalen, som kendte den dømte.

Men situationen blev optrappet, da han nægtede at følge med, lyder forbundets beskrivelse af sagen.

Her skal den 28-årige ifølge politiet have taget halsgreb på betjenten, så han mistede bevidstheden kortvarigt og kom i livsfare. Efterfølgende kom transportbetjenten på skadestuen, og retten skulle afsige en dom.

Ifølge Fængselsforbundet anmodede de ansatte fra Kriminalforsorgen om, at den 28-årige skulle beholde sine håndjern på, da sagen blev genoptaget, og dommen skulle afsiges. Det skulle den 28-årige dog ikke.

Fængselsforbundet mener desuden, at sagen burde være udsat på grund af overfaldet.

Ifølge Vestre Landsrets udlægning af sagen havde retten dog ikke grundlag for at sige, at den 28-årige skulle have håndjern på.

- Hverken transportbetjentene, politiet, anklageren eller forsvareren informerede landsretten om, hvad der var sket, eller tilkendegav på nogen måde, at landsrettens votering burde afbrydes, og sagen udsættes.

- Efter de oplysninger, landsretten havde, da dommen skulle afsiges, havde landsretten derfor ikke anledning til at udsætte sagen eller følge en anmodning om, at tiltalte skulle være iført håndjern ved domsafsigelsen, skriver retten på sin hjemmeside.

Den 28-årige mand blev i røverisagen idømt fire år og seks måneders fængsel. Manden, der er født i Sudan, men har boet i Danmark siden 1994 og har to mindreårige danske børn, blev også udvist for bestandigt.

På grund af overfaldet blev han torsdag fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Kolding. Her blev han ifølge JydskeVestkysten varetægtsfængslet for overfaldet.

Han ville dog ikke tage stilling til, om han nægter eller erkender sig skyldig.

Det kom ifølge avisen også frem ved retsmødet, at den 22-årige transportbetjent ifølge et journalnotat fra Kolding Sygehus ikke har fået varige mén.

/ritzau/