Sigtelse: Svensker fragtede og sprængte bombe i København

En 22-årig svensk statsborger bliver fremstillet i grundlovsforhør for eksplosion. Han nægter sig skyldig.

En ung svensker er sigtet for at have fragtet en bombe fra Sverige til Danmark og sprænge den uden for Skattestyrelsen i København.

Det skal ifølge politiet være sket i forening med en og muligvis flere ukendte gerningsmænd. Det er kommet frem onsdag eftermiddag i Københavns Byret.

Retten skal tage stilling til, hvorvidt den mistænkte skal varetægtsfængsles i Danmark. Selv nægter han sig skyldig.

Da retten har valgt at lukke dørene på anmodning fra senioranklager Andreas Christensen, er det ikke muligt at høre svenskerens forklaring.

- Det er en alvorlig sag. Vi har minimum en medgerningsmand på fri fod. Så derfor vil det på nuværende tidspunkt være til skade på efterforskningen, hvis der kommer yderligere oplysninger frem, siger senioranklageren.

Den unge mand vil dog gerne forklare sig, oplyser hans forsvarer, Kåre Traberg Smidt. Han mener heller ikke, at det er noget, som offentligheden skal høre.

- Nu ved jeg lidt om, hvad det er, han vil forklare. Det er udsigt til, at han og hans familie vil blive udsat for væsentlig chikane, siger forsvareren.

Trods protester fra pressen, der var til stede i retssalen, besluttede retten sig for at lukke dørene og holde offentligheden ude.

Den 22-årige blev tilbageholdt af svensk politi 13. august på baggrund af en nordisk arrestordre, som Danmark havde udstedt.

Få dage senere bebudede en svensk dommer i Malmø, at den unge mand skulle udleveres til Danmark. Det blev han onsdag formiddag.

En 23-årig svensker, der også er sigtet i sagen, er fortsat på fri fod og internationalt efterlyst.

Da der er nedlagt navneforbud i sagen, er det ikke tilladt at komme nærmere ind på, hvem de mistænkte er, eller hvor de bor.

Eksplosionen, som de unge mænd mistænkes for at stå bag, på Østbanegade i København var kraftig og medførte skader på styrelsens facade. En person kom lettere til skade.

