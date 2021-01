Sigtet for afbrænding: Jeg havde dukke men tændte ikke ild

Ifølge 32-årig mand så betjente statsministerdukke, inden den blev hængt op og brændt af ved demonstration.

En 32-årig mand er som den tredje blevet varetægtsfængslet i sag om statsministerdukke, der blev hængt op i lygtepæl og brændt.

Det har dommer Christian Wenzel ved Retten på Frederiksberg besluttet mandag formiddag ved et grundlovsforhør.

Den 32-årige er blevet fængslet frem til 19. februar. Det samme blev to andre mænd søndag aften. De er henholdsvis 34 og 30 år.

Ved retsmødet mandag har den sigtede afgivet forklaring. Han erkender at have hængt dukken op i lygtepælen, men han afviser at have sat ild til den.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantast forestillet mig, at det ville give så meget ballade, som det gjorde, siger han.

- Det var ikke mig, der tændte ild til dukken. 100 procent ikke.

Den 32-årige er sigtet for at have været med til at hænge en mannequindukke op i en lygtepæl.

På dukken var et billede af statsminister Mette Frederiksen (S) klistret til ansigtet. Der var også monteret et skilt, hvorpå der blandt andet var skrevet "hun må og skal aflives".

