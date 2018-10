Sindssyg mand dømt til anbringelse for drab på underbo

53-årig mand fik skåret halsen over af sin overbo, som viste sig at være sindssyg.

På ubestemt tid skal en 38-årig mand være anbragt på en psykiatrisk afdeling, fordi han tilbage i maj dræbte sin 53-årige underbo på Sønderparken 12 i Holstebro.

Det har Retten i Holstebro bestemt onsdag formiddag i et retsmøde, hvor den 38-årige tilstod drabet.

En mentalundersøgelse af den 38-årige har ifølge TV MidtVest afsløret, at han efter alt at dømme lider af paranoid skizofreni. Hans lidelse kommer blandt andet til udtryk i form af hallucinationer.

I Danmark kan sindssyge personer ikke straffes med fængsel. I stedet kan de idømmes forskellige foranstaltninger, for eksempel psykiatrisk behandling.

Og det er netop det, som Retten i Holstebro har idømt manden. Samtidig har retten bestemt, at behandlingen skal foregå i regi af en anbringelse på en psykiatrisk afdeling - altså en form for tvangsindlæggelse.

I sager om alvorlig kriminalitet er det normalt, at der ikke sættes nogen tidshorisont på en sådan anbringelse, og det er da heller ikke tilfældet i onsdagens dom. Manden skal altså være anbragt på ubestemt tid.

Ifølge TV MidtVest har den 38-årige forklaret, at han følte sig forfulgt at sin underbo, og at han på gerningsnatten fandt to knive i sin lejlighed. Han gik nedenunder og sparkede døren ind.

Underboen blev ramt af adskillige knivstik og snit. Han blev dræbt ved, at den 38-årige skar halsen over på ham.

Den 38-årige drabsmand valgte at acceptere rettens dom.

/ritzau/