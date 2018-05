Skat-ansat er tiltalt for fusk: Ikke meget ligner denne sag

Sag om snyd med udbytteskat nærmer sig sin afslutning ved Østre Landsret, hvor der tirsdag procederes.

Byrettens domme mod to venner, der er anklaget for at have snydt med udbytteskat bør enten gentages eller skærpes ved Østre Landsret.

Det mener specialanklager Marie Tullin, som tirsdag procederer i landsretten.

Her er en nu tidligere ansat i Skat sammen med sin ven tiltalt for at have fusket med refusion af udbytteskat for omkring 37 millioner kroner.

Ved Retten i Glostrup i december blev den tidligere Skat-medarbejder idømt seks års fængsel, mens vennen fik fem år.

Anklagemyndigheden er klar over, at byrettens straffe i forvejen er i den høje ende.

- Det er sjældent, at vi er oppe i så høje beløb, og der er ikke meget, der ligner denne sag, siger Marie Tullin.

Den ene af mændene, 69-årige S, anklages desuden for at være korrupt, idet han fik to millioner kroner i bestikkelse, da han hjalp med bedrageri med refusion af udbytteskat.

Vennen, der er udvandret til USA, fik 37,4 millioner kroner på falsk grundlag.

Bedrageriet kunne lade sig gøre, fordi der ikke var nogen intern kontrol i Skat. Den 69-årige havde en helt central stilling i det kontor, hvor ansøgningerne om refusion af udbytteskat blev behandlet.

Sagen begyndte at rulle i 2016, da 69-årige S fik ransaget sin bolig i Helsingborg af svensk politi.

Her fandt man bilag fra Skat, der viste, at der var blevet udbetalt 37,4 millioner kroner i refusion af udbytteskat til et udenlandsk selskab ni år tidligere.

Men de to har forklaret i retten, at bilaget fra Skat ikke var ægte, men at det blev lavet i sjov.

- S siger, det var for sjovt. Når man spørger, hvorfor det var sjovt, var det måske, fordi han var irriteret på vennen. Intet af det giver mening, som jeg ser på det.

- Det eneste, der giver mening, er, at vennen har brug for dokumentation for betalingerne, siger anklageren.

De 37,4 millioner kroner i refusion af udbytteskat blev udbetalt i september 2007. Pengene gik til selskabet Dee Investment Ltd. på øen Dominica via den litauiske Bankas Snoras.

Senere vandrede millionerne ind på kammeratens konto i den amerikanske Bank South.

De 37,4 millioner kroner blev ekspederet videre til den lille caribiske østat Dominica. Dominica har ikke en aftale om dobbeltbeskatning med Danmark, og derfor skulle refusionen aldrig været sket.

/ritzau/