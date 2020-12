Skat har sendt opkrævninger for 350 millioner til rockere og bander

I knap 6000 kontroller fandt Skattestyrelsen svindel i 86 procent af tilfældene i 2018 og 2019.

Rocker- og bandemiljøet har i 2018 og 2019 modtaget skatteopkrævninger for 350 millioner kroner.

Det skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Skattestyrelsens kontrolindsats har foretaget 5900 kontroller af rockere og bandemedlemmers økonomi på de to år. I 86 procent af tilfældene blev der opdaget svindel.

Kontrollerne er sket i samarbejde med politiets efterforskningsenheder og landets politikredse.

Skatteminister Morten Bødskov (S) kalder det vigtigt, at Skattestyrelsen fortsætter sin indsats.

- Det er helt afgørende for regeringen, at vi kommer de her typers gerninger til livs. Vi skal og vil ikke finde os i, at de spreder utryghed i vores samfund og ikke bidrager til vores fællesskab.

- Det krænker vores retsfølelse og retfærdighedssans, når rockere og bandemedlemmer har en dyr livsstil, som er finansieret gennem svindel og kriminalitet, siger Morten Bødskov i pressemeddelelsen.

Skattestyrelsen benytter sig af "Al Capone-metoden", når de undersøger rockeres og bandemedlemmers økonomiske forhold.

- "Al Capone-metoden" er egentlig baseret på et meget enkelt spørgsmål: Matcher indtægt og livsstil?

- Når en person på for eksempel overførselsindkomst eller helt uden indtægt køber en meget dyr bil, så ringer alarmklokkerne, og Skattestyrelsen sætter ind med en grundig gennemgang af personens indtægtsgrundlag, formue og værdier for at se, om der er noget, der ikke stemmer, siger Morten Bødskov.

En del af sagerne ender også ofte som straffesager foruden skatteopkrævningen.

Skattestyrelsen har gennem de senere år set, at den økonomiske kriminalitet i miljøet bliver mere organiseret.

Det sker gennem fiktive virksomheder og brug af stråmænd, og derfor er flere kontroller rettet mod at optrevle netop dette.

