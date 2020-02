Skorsten kan styrte i vinden i Sønderborg: Beboere evakueres

Et fjernvarmeværks skorsten frygtes at vælte i Sønderborg. Politiet evakuerer derfor beboere i området.

Politiet evakuerer i øjeblikket beboere tæt på et fjernvarmeværk i Sønderborg. Man frygter, at fjernvarmeværkets skorsten vælter i vinden.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Politiet har oprettet et evakueringscenter for borgere i Humlehøj Hallen på Stråbjergvej i Sønderborg.

Evakueringen påvirker også en nærliggende Rema 1000.

Vagtchefen ved Syd- og sønderjyllands Politi kan ikke oplyse mere om evakueringen i øjeblikket.

Politiet er selv ved at danne sig et overblik over situationen, forklarer vagtchefen.

/ritzau/