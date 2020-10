To skud dræbte 47-årig mand i Tune

Politiet håber på at høre fra vidner fra parkeringsplads i Hedeland efter drab.

En mand, der mandag blev fundet død ved sin bil i Hedeland ved Tune, blev dræbt af to skud, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag.

Fundet af den 47-årige blev gjort mandag morgen. Det var en borger, der havde opdaget manden på parkeringspladsen "Vinterrasserne" i Hedeland.

Mandag aften oplyste politiet, at man mente, at manden havde været offer for en forbrydelse.

Parkeringspladsen ligger nær en badesø og nogle vinterrasser. Den bil, manden var kørende i, holdt der også. Det er en ældre blå Toyota Avensis.

Politiet vil meget gerne have oplysninger, hvis nogen har set noget usædvanligt i området forud for mandag morgen, fremgår det af en pressemeddelelse.

/ritzau/