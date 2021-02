Skudepisode i Hvidovre uden umiddelbare ofre efterforskes

Politiet blev kaldt til område ved Hvidovre Hospital torsdag aften efter en anmeldelse om skud.

Torsdag aften klokken 21.27 rykkede politiet ud til en anmeldelse om skud. Politiet afsøgte området og en større efterforskning blev sat i gang.

Undersøgelserne bekræftede ifølge Københavns Vestegns Politi, at der var affyret skud. Dette kunne ses på anslagsmærker i asfalten.

I en pressemeddelelse oplyser politikommissær Henrik Hougaard, at politiet stadig er i de tidlige faser af undersøgelserne i området. Derfor vil man meget gerne høre fra vidner.

Politiet oplyser, at to biler er set køre væk fra stedet.

Skuddene blev affyret i et område, der ligger bag Hvidovre Hospital.

Politiet oplyser, at det er for tidligt at sige noget om motiver.

Ingen personer er meldt ramt.

/ritzau/