Skyderi i Kalundborg: Nu er to døde

Skyderi på Nørre Allé i Kalundborg har nu kostet to livet. I løbet af natten døde endnu et offer.

En person er i nattens løb død efter at være blevet skudt tirsdag aften i Kalundborg, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Tre personer blev ramt ved skudepisoden på Nørre Allé, som blev anmeldt til Midt- og Vestsjællands Politi lidt efter klokken 18 tirsdag. Der var tale om tre yngre mænd.

Den ene var død, da politi og ambulance ankom til gerningsstedet, mens de to andre blev meldt i kritisk tilstand.

- Nummer to døde i nat på Holbæk Sygehus, siger vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard fra Midt- og Vestsjællands Politi onsdag morgen til DR.

Det tredje offers tilstand skulle onsdag morgen være stabil, skriver politiet på Twitter.

Identiteten på de tre ofre var tirsdag aften ukendt. Men til Ritzau fortæller kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist onsdag morgen, at den nu er fastlagt.

- Der er tale om tre yngre mænd fra det storkøbenhavnske område. Der er altså ikke tale om lokale mænd, fortæller hun.

Hvorvidt de tre mænd har forbindelser til et kriminelt miljø - eventuelt et bandemiljø - kan hun ikke sige. Det skal efterforskningen klarlægge.

Kort efter skyderiet blev der brændt en bil af på Eskebjergvej, som ligger nogle kilometer øst for Kalundborg. Politiet modtog den anmeldelse klokken 18.26.

Hvorvidt bilen har noget med skyderiet at gøre, har politiet endnu ikke kunnet sige noget om.

Dog er det ofte set, at gerningsmænd brænder flugtbiler af i forsøget på slette de spor, som de måtte have efterladt i bilen. Det kan for eksempel være fingeraftryk eller måske spyt, hår, blod eller andet, som vil kunne bruges til at udvinde dna fra.

