Slagsmål på vandrehjem endte med kvælning ved armlås

En 53-årig mand er torsdag blevet idømt 12 års fængsel for drabet på Morten Skou på et vandrehjem.

En midaldrende mand er torsdag blevet kendt skyldig i at have kvalt 32-årige Morten Skou ved at have lagt ham i armlås på et vandrehjem ved Korsør.

Det oplyser senioranklager Anne Marie Fink, der mødte i sagen.

Retten i Næstved idømmer Uffe Peder Hedegaard Madsen fængsel i 12 år. Det er i tråd med, hvad der er praksis på området, for som udgangspunkt udløser et drab 12 års fængsel.

- Vi kan kun være tilfredse, lyder det fra Anne Marie Fink.

De to mænd kendte hinanden i forvejen, men var ikke i familie. De var alene på værelset, da slagsmålet opstod 27. december 2017.

Borgere i området slog alarm, da de hørte spektakel fra et værelse på vandrehjemmet. Da politiet nåede frem, fandt betjente den 32-årige livløs.

Drabsmanden har hævdet, at han handlede i nødværge, men den købte retten ikke.

- Det afviser man. Det finder retten ikke grundlag for at kunne sige, lyder det fra anklageren.

- Retten lagde blandt andet vægt på lægeoplysningerne i sagen, den tiltaltes forklaring og forklaringen fra et vidne, tilføjer hun.

Et vidne har ifølge Ekstra Bladet forklaret, at den tiltalte hen mod slagsmålets slutning råbte på hjælp, og om at der skulle ringes efter politiet.

Vidnet så, at den nu dømte fastholdt en armlås om Morten Skous hals, efter at han var blevet bevidstløs.

Ekstra Bladet skriver, at den dømte har forklaret, at han kender til kampsport og har arbejdet som dørmand.

Uffe Peder Hedegaard Madsen er tidligere dømt i to straffesager. Også offeret var kendt af politiet i forvejen.

Den dømte man har anket afgørelsen til byrettens dom. Han vil frifindes.

/ritzau/