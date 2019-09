Slovak overfaldt Papes kæreste: Vil have ændret udvisning

En udvisning fra Danmark kan få betydning for slovaks job som advokat, hævder hans forsvarer i Højesteret.

Hvad der skulle have været en festlig aften i det københavnske natteliv, er nu endt som en sag hos landets øverste retsinstans, Højesteret.

Retten har onsdag taget hul på sagen, der omhandler et voldeligt overfald på tidligere justitsminister Søren Pape Poulsens (K) forlovede, Josue Vasquez.

Overfaldsmanden er en 35-årig slovakisk advokat, der var i København i forbindelse med VM i ishockey, der blev holdt på dansk grund.

Både i byretten og landsretten er manden blevet dømt, men han har fået tilladelse til at anke til Højesteret, hvor han går efter at få en mildere straf.

Dommerne i både by- og landsret har nemlig idømt ham en udvisning med et indrejseforbud i seks år, og det kan hindre ham i at udføre sit arbejde som advokat, hævder hans forsvarer, Erbil Kaya.

Manden bor med sin kone og tre børn i Warszawa, hvor han er medejer af et advokatfirma.

- Det kan ikke udelukkes, at der oprettes afdelinger i Danmark, eller at han får klienter i Danmark, siger Erbil Kaya onsdag i Højesteret og tilføjer:

- Det er ikke helt utænkeligt med den stilling og uddannelse, han har, at det kan have betydning for hans erhvervsudøvelse.

Det var natten til den 17. maj sidste år, at slovakken han taget i byen. Det samme var Josue Vasquez, Pape Poulsens kæreste.

De to stødte på hinanden på LA Bar, og det endte med, at Josue Vasquez blev slået i ansigtet.

Manden har for længst udstået sin straf og er heller ikke til stede i retten onsdag. Heller ikke Josue Vasquez eller kæreste Søren Pape Poulsen er mødt op.

Slovakken, der hedder Branislav Gvozdiak, har tidligere udtalt til Politiken, at han agter at gå videre med sagen, hvis Højesteret gentager udvisningsdommen.

- Det mest alvorlige spørgsmål for mig er udvisningen fra Danmark. Hvis jeg ikke får medhold i Højesteret, så er det min faste beslutning at gå videre, sagde Gvozdiak til Politiken i maj.

Højesteret afsiger dom på onsdag i næste uge.

/ritzau/