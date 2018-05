Slovakisk ishockeyfan tiltales for vold mod Papes kæreste

En slovakisk mand tiltales for at have overfaldet justitsministerens forlovede under bytur i København.

Anklagemyndigheden rejser tiltale mod en 34-årig mand fra Slovakiet for overfaldet på justitsminister Søren Pape Poulsens (K) mandlige forlovede.

Samtidig vurderes det, at der ikke er grundlag for at tiltale manden for overtrædelse af straffelovens paragraf om hadforbrydelse.

Anklagemyndigheden mener fortsat, at den 34-årige i forbindelse med overfaldet udtalte "I don't like homos".

Men da ingen vidner hørte udtalelsen, er der efter alt at dømme ikke tale om en overtrædelse af straffelovens paragraf 266 b, også kendt som racismeparagraffen.

