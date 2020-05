Små erstatninger får firmaer til at fravælge retssager

Det er skadeligt for virksomhedernes retssikkerhed, hvis de fravælger retssystemet, mener projektleder.

For lange ventetider ved domstolene og for lille en kompensation til at dække sagsomkostningerne.

Det er nogle af årsagerne til, at virksomheder fravælger domstolene, når de havner i juridiske konflikter om eksempelvis køb og salg af virksomheder eller manglende leverede varer.

Det viser en ny analyse fra tænketanken Justitia.

Henrik Rothe, der er projektleder i Justitia og tidligere præsident for Sø- og Handelsretten og generalsekretær i Det Danske Advokatsamfund, mener, at domstolene bør være det naturlige sted at gå hen, når man har en juridisk konflikt.

- Det er derfor meget skadeligt for virksomhedernes retssikkerhed, hvis de fravælger retssystemet, når de har konflikter med andre virksomheder, borgere eller myndigheder, siger Henrik Rothe i en pressemeddelelse fra Justitia.

Ifølge loven skal den tabende part i en retssag erstatte den vindende parts sagsomkostninger.

Men ifølge Justitia er de vejledende takster ikke blevet justeret nævneværdigt i mange år. Kompensationen ligger nu kun på omkring en tredjedel af de faktiske advokatomkostninger.

Det er ifølge analysen den vigtigste grund til, at mange virksomheder fravælger domstolene, når de har juridiske uoverensstemmelser med andre.

Analysen peger også på, at behandlingstiden hos domstolene er for lang. Sagsbehandlingstiden har været nogenlunde den samme de sidste ti år, på trods af at mængden af almindelige civile sager er halveret.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er ifølge Børsen bekymret over udviklingen. Ministeren oplyser til avisen, at han har bedt Retsplejerådet om at undersøge årsagerne til faldet i antallet af civile sager ved domstolene. Han vil i den forbindelse overveje, om reglerne på området bør ændres.

/ritzau/