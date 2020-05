To smuglere har fået fængsel i seks år

Syrisk mand hævdede, at han skulle til Norge for at opleve nordlys. Havde 3,3 kilo narko i bil ved Frøslev.

Pakker med narko i en østrigsk indregistreret bil ved landegrænsen i Sønderjylland har ført til, at to syriske mænd hver er blevet idømt fængsel i seks år.

Retten i Sønderborg fulgte oplægget fra anklagemyndigheden om straffens længde, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse mandag.

Pakkerne var gemt i bilens hulrum. De indeholdt 3,3 kilo MDMA, som er et ecstasy-lignende stof, og 310 gram kokain.

De rejsende blev stoppet i august sidste år ved Frøslev. Den særlige politi- og toldenhed ved grænseovergangen havde besluttet at pille bilen ud til nærmere kontrol.

Under sagen har mændene nægtet sig skyldige. De har sagt, at de intet kendte til pakkerne. De har forklaret, at de skulle til Norge - den ene ønskede at opleve nordlys, oplyser anklagerfuldmægtig Jens Lang Rask.

Imidlertid har retten altså fundet mændene skyldige, og i stedet for et bjergtagende naturfænomen må de indstille sig på et længere ophold i en dansk fængselscelle. De har dog på stedet anket byrettens dom til Vestre Landsret.

Begge de dømte - Nassif Albouaini og Mohamed Maher Aldura - er bosiddende i Østrig. Udover fængsel er de blevet udvist af Danmark. Indrejseforbuddet gælder for bestandigt.

Sagen har været behandlet over tre retsdage. Undervejs har der blandt andet været afhøring af et vidne fra Østrig. Det skete via videolink, oplyser anklagerfuldmægtigen.

For kort tid siden blev en anden af politi- og toldenhedens større smuglersager fra Frøslev ligeledes afgjort af Retten i Sønderborg. En ung hollænder fik en straf på fængsel i 12 år, fordi han i en bil kom kørende med 29 kilo amfetamin og 3,5 kilo MDMA.

/ritzau/