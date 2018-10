Socialstyrelsen vil have foreningers kontooplysninger

Socialstyrelsen lukkede for betalinger til foreninger, men pengene kommer, når systemet igen er oppe at køre.

Socialstyrelsen beder tilskudsmodtagere om at indsende deres kontooplysninger.

Det sker, efter at Socialstyrelsen lukkede for kassen til foreningerne, der modtager tilskud fra styrelsen.

Styrelsen har lukket for betalingerne for oktober på grund af mistanke om underslæb for 111 millioner kroner.

For at der igen kan blive åbnet for udbetalingerne, skal foreningerne, der modtager penge, altså lige gennem et tjek.

Nu skal foreningerne ind og bekræfte kontooplysninger, sådan at pengene går til de rigtige konti. Det oplyser styrelsen i en meddelelse på dens hjemmeside.

- Vi håber, at tilskudsmodtagere vil hjælpe med at indsende deres informationer hurtigt, så udbetalingerne kan igangsættes, så snart vi kan åbne vores system, skriver Socialstyrelsen.

Det fremgår af meddelelsen, at alle modtagere vil få et brev, om at kontooplysningerne skal indsendes.

Selv om der er lukket for betalinger, vil modtagerne få den pose penge, som de er blevet lovet.

I sidste uge kom det frem, at en 64-årig kvinde er sigtet for at svindle sig til 111 millioner kroner af satspuljemidlerne.

Det har fået styrelsen til at tilbageholde oktober måneds udbetaling af midlerne, som går til udsatte grupper i samfundet.

Børne og socialminister Mai Mercado (K) fortæller til Ritzau, at der er en sammenhæng mellem sagen om underslæb og nedlukningen af udbetalingssystemet.

Hos Baglandet, der rådgiver tidligere anbragte børn, undrer projektleder Viggo Spangsberg sig.

Socialstyrelsen har ikke oplyst godt nok, om den manglende udbetaling.

- De første dage troede jeg, at vi havde glemt at indsende nogle papirer, og jeg har selvfølgelig også tænkt, om det kunne have noget med svindelsagen at gøre.

- Det er ikke i orden, at vi ikke er blevet orienteret direkte. Styrelsen ved jo, at vi er afhængige af pengene, siger Viggo Spangsberg.

Baglandet modtager månedligt omkring 160.000 kroner.

