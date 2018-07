Søren Pape afviser DF-krav til ny Tibetkommission

Regeringen er klar med sin opgave til Tibetkommissionen. Men Dansk Folkepartis ønske imødekommes ikke.

Fuldstændig uacceptabelt og helt utilstrækkeligt.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, om den opgave, som regeringen stiller Tibetkommissionen, som nu nedsættes på ny.

Partiet har ikke fået opfyldt sit ønske om også at få en undersøgelse af, om for eksempel Udenrigsministeriet i forbindelse med den første kommission aktivt besluttede ikke at udlevere tilstrækkeligt materiale.

Det kan konstateres onsdag, hvor justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har offentliggjort den endelige opgavebeskrivelse til kommissionen. Teksten i kommissoriet svarer stort set fra ord til andet til det udkast, som ministeren offentliggjorde 21. juni.

- Det holder ikke en meter, lyder det fra Peter Kofod Poulsen.

