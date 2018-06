Søstre er mistænkt for IS-støtte i Syrien-sager

Fire unge mennesker nægter sig skyldige i at forsøge på at fremme organisationen Islamisk Stats arbejde.

Billetten var på plads. Men det var det pas, som hendes forældre havde taget, som afholdt en ung kvinde på 17 år fra at tage til Istanbul 8. marts sidste år sammen med tre andre unge.

Tirsdag bliver den nu 18-årige kvinde afhørt ved Retten i Glostrup. Her kører en retssag mod to unge kvinder og to mænd, der er mellem 18 og 22 år.

De er tiltalt for forsøg på at tilslutte sig Islamisk Stat og fremme den militante bevægelses arbejde. Men de nægter sig skyldige.

En af de tiltalte, en 21-årig mand, har tidligere beskrevet turen som en bryllupsrejse for den unge kvinde og sig selv.

Parret var blevet muslimsk gift. Men da hendes mand og hans ven samt hendes veninde fløj mod Tyrkiet, måtte bruden blive hjemme, da hendes forældre havde taget hendes pas.

Det var hun ked af, forklarede kvinden, der er dansk statsborger, i retten.

Her bliver hun også spurgt ind til sin tro. Hun er muslim, men prøver at blive bedre, lyder det i retten. For fire år siden begyndte hun at gå mere op i sin tro og gå mere i moské.

- Jeg startede med at gå med tørklæde, fortæller hun.

Anklager Bo Bjerregaard spørger også ind til kvindens familie og hendes søster, der ikke længere er i Danmark.

Søsteren er sigtet for at være taget til Syrien og støtte Islamisk Stat, fortæller han. Men den unge kvinde slår fast, at hun ikke ved, hvor hun er.

Anklageren henviser til en beskedkorrespondance fra hendes telefon, der skal være sendt til søsteren.

Her spørger den nu 18-årige efter en form for anbefaling. Anklageren borer i, hvad den skal bruges til.

Hun svarer hurtigt nej, da hun bliver spurgt til, om den skal bruges til at få hende ind i Syrien. Sidenhen er parret blevet skilt.

Ved en af de tidligere dage i retten blev også den 21-årige spurgt ind til sine familieforhold.

Hans far, der døde for tre år siden, var imam i Grimhøjmoskéen i Aarhus. Han har tidligere rost Islamisk Stat.

Derudover er det anklagerens overbevisning, at også han har en bror, der har været eller er i Syrien.

De to tiltalte mænd kender hinanden fra Aarhus. De blev anholdt af tyrkiske myndigheder i Istanbul 17. marts ved en busstation. Her fandt man falske syriske ID-kort, som de havde på sig.

Begge har de dobbelt statsborgerskab. Den ene er algerisk, den anden marokkansk. Anklageren kræver, at de bliver frataget deres danske indfødsret, hvis de kendes skyldige.

Den 22-årige kvinde, der er afghansk statsborger, blev tilbageholdt i Yayladagi, der grænser op til Syrien 18. marts. Hun var taget videre på egen hånd.

De har siddet varetægtsfængslet siden. Den 18-årige kvinde blev anholdt i Danmark. Men på grund af sin unge alder blev hun løsladt igen.

/ritzau/