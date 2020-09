Soldat blev påkørt og dræbt: Anklager kræver ubetinget fængsel

Det skal ifølge anklager udløse mindst tre måneders ubetinget fængsel, at bilist stak af efter trafikdrab.

En 22-årig soldat blev 7. oktober sidste år påkørt og dræbt, da han krydsede et fodgængerfelt ved Flyvestation Karup i Midtjylland.

Bilisten kørte videre, men Midt- og Vestjyllands Politi fandt frem til bilisten via billeder fra et overvågningskamera.

En uge senere blev bilisten anholdt i sit hjem i Viborgs opland.

Nu sidder den 72-årige mand på anklagebænken i Retten i Viborg, hvor han er anklaget for uagtsomt manddrab og flugt fra gerningsstedet.

Han har til politiet forklaret, at han troede, at han havde påkørt et rådyr.

Men anklager Flemming Hother køber ikke forklaringen.

- Han må som minimum have indset, at han i et fodgængerfelt påkører et menneske og ikke et dyr, siger anklageren.

Han kræver den tiltalte idømt ubetinget fængsel i mindst tre måneder, en bøde samt frakendelse af kørekortet.

Soldaten var iført mørkt tøj med et refleksbånd om højre ben. Han var på vej fra KFUM-soldaterhjemmet til flyvestationen på den anden side af vejen.

Selv om det var aften, så burde bilisten havde set manden i fodgængerfeltet, som var oplyst af gadelys, lyder det fra anklageren.

Flemming Hother påpeger også, at bilisten under alle omstændigheder burde have standset – også selv om han troede, det var et dyr, han havde påkørt.

- Han kan ikke vide, om dyret er dødt. Han skulle være stoppet og set efter, siger anklageren.

Den 72-årige har forklaret, at han først flere dage senere på tekst-tv læste om ulykken, der havde kostet soldaten livet.

Da gik det op for ham, at han var skyld i soldatens død.

Alligevel meldte han sig ikke.

Den 22-årige blev slynget op i luften og landede 25 meter fra feltet. Han døde af sine kvæstelser.

Sagen ventes afgjort senere torsdag.

/ritzau/